Maglia Napoli, tutte le curiosità: autoprodotta dalla società

Ulteriore indizio di come la pace, tra club e giocatore, sia vicina. La nuova maglia il Napoli l'ha presentata attraverso un video (con annesso 'like' di Lorenzo), particolarmente bello, accattivante, stiloso, con le riprese che partono via drone da Spaccanapoli, per girare in altri angoli della città: da Piazza Garibaldi al Centro Direzionale, da Forcella ai Quartieri Spagnoli. Luoghi iconici, altri meno conosciuti, come l'Ospedale delle Bambole o l'Ipogeo dei Cristallini, arrivando fino a Posillipo, dove fa capolino la prima maglia, la home jersey, presentata nel Parco archeologico del Pausilypon e all'interno della Grotta di Seiano. Tra gli scogli e le rovine greche, tra grotte e templi, fa capolino la maglia azzurro Napoli, ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, firmata EA7, con il main sponsor Msc e autoprodotta dal club. Design elegante, particolari retró, tra cui il collo a V. Lo sponsor è ancora MSC, da una vita accanto al club. C'è poi un dettaglio, che il club ha messo per rendere il prodotto «unico e autentico», uno scudetto speciale, sul fondo della maglia, con ologramma a impronta digitale. Impossibile da replicare. Piace tanto, nonostante non ci sia più lo scudetto e i richiami al tricolore. Ma c'è Di Lorenzo, come testimonial della nuova maglia del Napoli, quella per la stagione 2024/2025. Il capitano, nella campagna social, la indossa con Olivera e Politano. Le reazioni, sui social, sono state più che positive. Piace l'eleganza delle linee, piace la tonalità d'azzurro, e il sito del club ha avuto dei piccoli rallentamenti quando è stata messa in vendita ieri sera sullo shop online (a 130 euro) alle solite 19:26, orario che richiama la nascita della SSC Napoli.

Maglia Napoli, logo e font