Conte diretta dopo Napoli-Bologna: interviste e conferenza stampa LIVE

Il Napoli di Antonio Conte scaccia la paura e trova la prima vittoria in campionato: al Maradona contro il Bologna gli azzurri guadagnano i tre punti grazie alle reti di Di Lorenzo , Kvaratskhelia e Simeone . Leggi tutte le dichiarazioni post partita del tecnico in tempo reale su Il Corriere dello Sport-Stadio .

23:40

Le indicazioni tattiche di Conte in conferenza

"A livello tattico attacchiamo con un 3-1-6 con Di Lorenzo che s'inserisce. Cerchiamo di difendere nel modo più compatto possbilie. A Verona ci hanno fatto gol su tre ripartenze, abbiamo gestito male. Con il Modena abbiao fatto il 70% di possesso e non fartto gol, l'indice di pericolosità era bassissimo. Oggi abbiamo tirato tantissimo, siamo stati pericolossimi con Politano e Raspadori. Contro queste squadre abbiamo provato le uscite, se esci bene quando ti pressano diventi pericoloso. C'è da lavorare e contineremo a farlo".

23:37

Conte: "Buongiorno può diventare il capitano del Napoli"

Conte: "Sono contento di Kvara, va dato merito a lui per come si allena, il lavoro dà dei frutti. Buongiorno l'abbiamo voluto fortemente, essendo giovane può stare tantissimi anni nel Napoli e nel futuro può diventare il capitano quando Di Lorenzo smette. Giovanni è stato strarodinario oggi. Alessandro è forte in fase difensiva. Gli chiedo più fiducia e coraggio in fase di possesso. E' stato un grande acquisto".

23:33

Conte: "Spero che chiuda presto il mercato"

Conte in conferenza: "Spero che quanto prima chiuda il mercato, per noi allenatori non è facile creare l'alchimia e il senso d'unione. Lukaku? Non dico niente perché non è ufficiale, ne parlerò quando lo sarà come ho fatto con Neres. Oggi ha fatto già vedere qualcosa di importante. Hanno fatto bene anche Raspadori e Simeone".

23:20

Meret: "Dobbiamo continuare su questa squadra"

Meret a Dazn: "Abbiamo concesso poco a una squadra che crea molto di solito e in fase difensiva ci siamo comportati bene. Se restiamo così per 90 minuti diventa difficile farci gol e siamo sicuri che in attacco creiamo sempre qualcosa. Dobbiamo continuare su questa squadra. Dopo il Verona era troppo importante trovare i tre punti, lo stadio ci è stato vicino dall'inizio e ci abbiamo messo quello spirito che vuole vedere il tifoso. Possiamo migliorare nella fase di possesso perché qualche errore c'è stato".

23:18

Moro: "Ci manca sempre un passaggio per fare gol"

Moro a Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita, ma ci manca sempre un passaggio per fare gol, con un 3-0 non possiamo dire niente e capire cosa non è andato. Dobbiamo restare concentrarti fino alla fine e non possiamo perdere così, non so cosa sia successo".

23:11

Italiano: "Ci è mancata concretezza. Il 3-0 è eccessivo"

Italiano a Dazn: "Partita discreta da parte nostra. Volevamo difenderci tenendo la palla, però siamo stati pericolosi davanti e il gol subito nei minuti di recupero non va bene. Nel momento in cui avevamo preso campo abbiamo subito gol da palla da fermo. Lì davanti dobbiamo migliorare, siamo alla seconda giornata e come tutti con un nuovo progetto dobbiamo prendere le misure. Non abbiamo permesso al Napoli di venir fuori, per me in queste due gare è mancata la concretezza davanti. Il 3-0 è troppo eccessivo e non è giuato, l'ho detto ai ragazzi".

23:06

Conte: "Ho grande fiducia nel gruppo storico di questi ragazzi"

"Ho grande fiducia nel gruppo storico di questi ragazzi e ho voluto che molti rimanessero qui a Napoli. Ci lega qualcosa di indissolubile, sono ragazzi per bene che si allenano tanto. Io ero il primo ad essere dispiaciuto dopo Verona perché erano riemersi brutti scheletri per tutti. E' stata una settimana tosta, ma in cui si siamo ricompattati, capendo di dover essere un corpo unico perché da soli non si va da nessuna parte. Per me sono i miei tre punti con il Napoli, una grandissima emozione. Dobbiamo portarci dentro questa sensazione di felicità nello spogliatoio perché sono queste sensazioni che poi ti spingono andare oltre".

23:03

Conte: "I cazzotti si prendono, ma bisogna anche darli"

"Porta inviolata? Arrivavamo da un primo tempo disastroso a Verona, abbiamo subito 3 reti che ci hanno fatto male. Forse il fatto che sia arrivato questo cazzotto forte subito ci ha fatto capire che se vogliamo dimenticare determinate cose del passato dobbiamo stare dentro al ring, i cazzotti si prendono, ma bisogna anche darli. L'importante è stare in piedi e lottare. Alla fine vediamo chi rimane per ultimo"

23:00

Conte: "Abbiamo vinto contro una signora squadra"

Conte a Dazn: "Abbiamo vinto una partita contro una signora squadra e ci deve dare fiducia, autostima e ci deve far capire che uniti si può. I tre punti sono relativi, non vincevamo da tanto tempo qui al Maradona. Avevo chiesto al 'Maradona di fare il Maradona' e i tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo. Per noi loro diventano fondamentali, i ragazzi hanno offerta una prestazione di cuore, voglia e determinazione. Questo è quello che vuol vedere il nostro tifoso".

22:59

Kvaratkshelia: "Mi piace lavorare con Conte"

Kvara a Dazn: "Quanta carica mi ha dato mio figlio Damiane? Lo avete visto dal campo. Conte? Mi piace molto lavorare con lui, continuare a imparare e migliorare".

22:53

Di Lorenzo: "Dedico questo gol alla gente"

Di Lorenzo a Dazn: "E' stata un'estate un po' particolare. Però quando si scatena così tanta cattiveria nei miei confronti, significa che si ama tanto. Questa gente trasmette questo amore e io cerco di ricambiarlo quando scendo in campo. Emozionante tornare al gol in casa e lo dedico alla gente che mi vuole bene".

22:45

Napoli-Bologna, tra poco le dichiarazioni di Conte

Tra poco le dichiarazioni dell'allenatore azzurro nel post partita al Maradona.

Napoli - Stadio Maradona