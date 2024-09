De Laurentiis, 20 anni da presidente del Napoli: "Un cammino straordinario"

Aurelio De Laurentiis festeggia i suoi primi 20 anni da presidente del Napoli . Dalle ceneri alla gloria, passando per l'inferno della Serie C e dalla delusione della finale playoff persa con l'Avellino nel 2005, fino ad arrivare alla qualificazione alla prestigiosa Champions League e all'indimenticabile vittoria dello Scudetto. E ora, un nuovo percorso, con Antonio Conte al timone di una squadra che vive una fase di ricostruzione.

De Laurentiis festeggia 20 anni da presidente del Napoli: "Percorso vincente"

"È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, - scrive il presidente De Laurentiis sul suo profilo X - come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo".

Il messaggio social del Napoli

Sui propri canali social ufficiali, lanciando l'hashtag #ADL20, il Napoli ha celebrato con un messaggio e un video emozionale il ventennio da presidente di Aurelio De Laurentiis: "Vent'anni di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d'Italia dopo 33 anni di attesa. Vent'anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!".