Cannavaro: "Conte ha ridato fiducia al Napoli: ecco come ha fatto"

"Inter avvantaggiata, io aspetto una panchina"

Il capitano della nazionale campione del mondo nel 2006 ha poi detto la sua sul possibile esito del campionato: "L'Inter è avvantaggiata, perché ha una struttura già collaudata. Sarà una bella sfida, in attesa di altre squadre", Interrogato sul suo futuro e su quello di questo sport, Cannavaro ha risposto così: "Il calcio attuale sta soffrendo la mancanza di attaccanti puri. C'è più organizzazione, ora si gioca più di reparto. Mancano però gli attaccanti di una volta. Il mio futuro? Passo tanto tempo a guardare partite: è giusto tenersi aggiornato. La mia idea è quella di cercare di tornare in panchina. Aspetto, so che non è facile, perché c'è tanta concorrenza, ma l'importante è farsi trovare pronti".