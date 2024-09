Cagliari-Napoli diretta: gli azzurri vincono 4-0 LIVE

La partita dell'Unipol Domus tra Cagliari e Napoli ha sorriso alla formazione di casa. La squadra di Antonio Conte ha vinto per 4-0 riuscendo a dilagara dopo una prima ora di gioco molto sofferta. Partita sfortunata per il Cagliari, fermato dai legni e da una grande prestazione di Alex Meret. I sardi restano in zona retrocessione mentre il Napoli supera la Juventus.

Nicola: "Risultato bugiardo, paghiamo dei cali"

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato così a Sky Sport della prestazione della sua squadra: "Guardando solo il risultato si potrebbe pensare che il Cagliari non abbia fatto niente ma in realtà non è così. Il gol del 2-0 è arrivato quando stavamo producendo gioco e azioni. Da una parte sono soddisfatto perché vedo che la squadra sta iniziando a comportarsi come gli chiedo. Dall'altra sono deluso perché abbiamo dei cali che paghiamo".

Conte: "Questa squadra non amava sporcarsi le mani"

L'allenatore del Napoli ha continuato il suo intervento parlando del lavoro svolto fino a questo punto dai suoi giocatori: "Questa è una squadra che negli anni non amava sporcarsi le mani. Dopo quello che è successo l'anno scorso dovremo trovare lo switch in questo tipo di situazioni. La squadra mi è piaciuta ed è sicuramente in crescita però ci sono ancora degli aspetti difficili da migliorare. Abbiamo combattuto e sofferto però sicuramente ho visto una crescita. In questo momento tutte le squadre sono in una fase di assestamento, chi più chi meno. Abbiamo lavorato tanto in questi due mesi e mezzo e si vede".

Conte: "Dobbiamo crescere, Lukaku un calciatore atipico"

Conte ha risposto in diretta televisiva alle domande dallo studio di Sky Sport dopo il successo dell'Unipol Domus: "Quello di Cagliari è un campo molto difficile. Con le palle lunghe e i calci da fermo ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo continuare a crescere, oggi lo abbiamo fatto. Lukaku è un giocatore che ho cercato fortemente dai tempi dell'Inter perché è atipico. Oltre a essere forte fisicamente lo è anche nella progressione".

Meret: "Siamo stati bravi a reggere l'urto"

Insieme a Lukaku, anche Alex Meret si è presentato ai microfoni di Sky Sport per il commento post-partita. Il portiere ha parlato così della gara da poco temrinata: "Sapevamo che era una partita sporca. Abbiamo cercato di giocare il nostro calcio. Siamo stati bravi a reggere l'urto con un Cagliari che ci ha provato in tutti i modi".

Lukaku: "L'importante è vincere, per noi saranno tutte finali"

Intervistato da Sky Sport nel post-partita, dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo, Romelu Lukaku ha parlato così: "Meret ha salvato la squadra a Parma e oggi si è ripetuto. E' importante avere un portiere come lui. La cosa che conta più di tutte sono le vittorie, dobbiamo continuare così per noi saranno tutti finali. Adesso ci riposiamo e poi pensiamo alla settimana prossima".

Cagliari-Napoli: ecco perché l'arbitro ha sospeso la gara

Finisce 4-0 per il Napoli

L'arbitro fischia la fine della partita. La chiude in bellezza il Napoli che, dopo tanta sofferenza, riesce a regalarsi un largo successo con quattro reti di scarto.

90+3' - Buongiorno fa 4-0

Buongiorno chiude definitivamente la partita andando a colpire di testa su corner e firmando la sua prima rete per il Napoli. Corner battuto da Neres che serve così il terzo assist del suo campionato.

90+1' - Inizia il recupero

Il recupero inizia con il Cagliari in attacco. La lavagnetta luminosa indica che ci saranno 3 minuti aggiuntivi.

88' - Il Napoli rallenta i ritmi

Il Napoli sta cercando di raggiungere il triplice fischio nel modo più sicuro possibile. Gli azzurri cercando di prolungare ogni possesso evitando azioni troppo frettolose in verticale.

85' - Kingstone la manda alle stelle

Il Cagliari torna in attacco con Kingstone Mutandwa, che raccoglie una palla vagante al limite dell'area e al volo prova a sorprendere Meret. Il suo tiro però si impenna troppo terminando di molto sopra lo specchio di porta.

83' - Confusione nell'area del Napoli

Un calcio da fermo fa precipitare la confusione nell'area del Napoli. Alla fine a risolvere il caos ci pensa l'arbitro. Sarà calcio di punizione per gli azzurri.

81' - Entra anche Neres

Politano lascia il campo per fare spazio a David Neres, anche Conte esaurisce le sostituzioni.

77' - Nicola finisce i cambi

L'allenatore del Cagliari sfrutta gli ultimi due cambi. Escono Piccoli e Martin, al loro posto spazio per Pavoletti e Makoumbou.

74' - Conte ne cambia tre, escono Kvara e Lukaku

Il Napoli cambia tre interpreti. Gilmour prende il posto di Lobotka e Simeone quello di Lukaku. Esce anche Kvara per McTominay, probabile il cambio modulo.

71' - Lukaku cala il tris

Il Napoli trova il gol del 3-0 approfittando di un errore clamoroso di Scuffet. Il portiere regala la palla a Kvara che ricambia il favore a Lukaku e, sfruttando anche il velo di Politano, gli serve un pallone che il belga deve solo spingere in porta.

68' - Kingstone svirgola

Il Cagliari ha l'opportunità per accorciare con Kingstone, che raccoglie la palla nell'area del Napoli e con un tiro mancino sbaglia la mira mandando la palla verso il fallo laterale.

66' - Raddoppia Kvaratkshelia

Dopo tanta sofferenza il Napoli riesce ad allungare le distanze con un gol di Kvaratskhelia. Il georgiano scappa in profondità, Lukaku lo vede e con un bel tocco d'esterno lo lancia verso la porta. La conclusione bassa del numero 77 supera Scuffet e gonfia la rete.

64' - Primo cambio nel Napoli

Conte sfrutta il primo cambio della sua partita richiamando in panchina Spinazzola. Al suo posto entra Olivera.

63' - Zortea prende l'iniziativa

Zortea prova a rianimare la partita dopo che il Napoli è riuscito ad abbassare i ritmi. Il tentativo dalla distanza dell'ex Atalanta però si spegne alto.

59' - Doppio cambio del Cagliari

Nicola sfurtta anche il secondo e il terzo cambio della partita inserendo Zortea e Kingstone per Azzi e Gaetano.

56' - Traversa clamorosa di Marin

Il centrocampista del Cagliari raccoglie palla e dalla distanza lascia partire un destro potentissimo. Meret vola e con la mano riesce a toccare la palla quel tanto che basta per indirizzarla sulla traversa.

55' - Lukaku sbaglia la scelta

Buon contropiede del Napoli con Lukaku che conduce fino al limite dell'area per poi mettere una palla troppo profonda per Kvaratkshelia. Chance sciupata, da lì avrebbe potuto cercare la porta.

52' - Mina anticipa Lukaku

Il Napoli costruisce una buona azione sulla fascia destra liberando al cross Politano. Il numero 21 fa girare il sinistro sul secondo palo dove c'è appostato Lukaku, anticipato in maniera decisiva da Mina.

50' - Il gioco riprende dopo una breve pausa

Rrahmani prende un colpo alla testa. L'arbitro La Penna interrompe il gioco per permettere allo staff medico di curare il difensore azzurro. L'intervento dura è durato un paio di minuti ma adesso si può ripartire.

47' - Cagliari a un passo dal pari

I sardi tornano in attacca e approfittando di un inserimento di Luperto che anticipa Di Lorenzo e con la testa inidirizza la palla sul secondo palo. Meret si tuffa e con un grande intervento salva la porta. La sfera torna a disposizione di Luvumbo, che da posizione defilata apre il piatto accarezzando il palo.

46' - Inizia il secondo tempo

La sfida tra Cagliari e Napoli riparte dal risultato di 0-1 per gli azzurri. Il primo possesso di questo secondo tempo sarà dei rossoblù.

Cambia il Cagliari

Le squadre escono dal tunnel pronte per iniziare il secondo tempo. Nicola interviene sulla sua formazione inserendo Adopo al posto di Deiola. Nessun cambio nel Napoli

Finisce il primo tempo

Duplice fischio che interrompe la gara sull'1-0 per il Napoli. Al momento la decide un gol fortunato di Di Lorenzo.

45+8' - Doppio legno del Cagliari

Da calcio d'angolo il Cagliari spedisce la palla in area per una spizzata che libera Mina sul secondo palo. Il colombiano calcia al volo colpendo in pieno la traversa. La palla torna a disposizione di Marin che prova a piazzarla dal limite spedendo la palla sul palo. L'arbitro però cancella tutto per una posizione irregolare.

45+8' - Buongiorno ferma Gaetano

Il Napoli entra in zona pericolosa con Kvaratskhelia che mette Lukaku davanti al portiere. Il belga non riesce a coordinarsi e sbaglia lo stop avviando il contropiede del Cagliari. La palla viene spedita in avanti, Gaetano la controlla e calcia verso la porta da una posizione pericolosa. Buongiorno è decisivo, la sua deviazione manda la palla in corner.

45+4' - Pericolo Piccoli

Il Cagliari manda la palla direttamente nell'area di rigore avversaria per il colpo di testa di Piccoli che stacca altissimo mancando lo specchio della porta.

45+3' - Buona azione di Spinazzola

L'esterno azzurro si libera in zona pericolosa con un tunnel ai danni di Marin. Il cross del numero 37 però è troppo arretrato sia per Lukaku che per Mazzocchi.

45+1' - Annunciati 8 minuti di recupero

Inizia il recupero del primo tempo. La frazione si allungherà di altri 8 minuti per la lunga interruzione dovuta al comportamento di alcuni tifosi.

44' - Contropiede Napoli

Gli azzurri ripartono approfittando di un retropassaggio sbagliato da Marin. Politano conduce il contropiede e poi serve la sovrapposizione di Kvaratkshelia. Zappa taglia la strada al georgiano e devia in corner.

42' - Meret evita il pari

Il Cagliari attacca ancora da corner con Piccoli, che stacca altissimo e schiaccia la palla verso lo specchio di porta. Meret attiva i riflessi e con grande prontezza evita il pareggio.

41' - Buongiorno e Mazzocchi fermano il Cagliari

Buon contropiede dei padroni di casa, anticipati al momento del tiro prima da Buongiorno e poi da Mazzocchi.

39' - Rrahmani pericoloso

Il Napoli torna a rendersi pericoloso dalla bandiera. Il cross di Kvaratkshelia viene impattato da Rrahmani da ottima posizione, deviazione decisiva di Azzi che con il corpo spedisce il pallone direttamente in fallo laterale.

35' - Tocco di mano di Mazzocchi

Luvumbo mette in apprensione l'esterno del Napoli, che nel tentativo di schermare il cross dell'angolano interviene con un braccio. Per sua fortuna il tocco è avvenuto fuori dall'area di rigore, sarà solo punizione per il Cagliari.

34' - Salvataggio sulla linea di Lobotka

Il Cagliari torna in attacco e da calcio d'angolo va vicino al gol del pari con Mina, che aveva angolato bene il colpo di testa trovando la copertura decisiva di Lobotka.

32' - La partita riprende

L'arbitro da il permesso alla sfida di ripartire. Si ricomincerà dal possesso difensivo dei sardi. Si prospetta un recupero molto lungo.

30' - Lo speaker annuncia la sospensione del match

La gara è stata interrotta a causa del comportamento di alcuni tifosi. I tifosi sardi stanno lanciando in campo petardi e fumogeni, non c'è il via libera per riprendere. Le squadre continuano ad attendere in campo.

28' - Si prolunga lo stop, problemi tra i tifosi

La partita non riprende a causa di alcuni problemi sugli spalti. L'arbitro non permette alla partita di ricominciare per dei litigi tra tifosi.

26' - Gioco fermo per un colpo su Mazzocchi

Dopo l'azione pericolosa degli azzurri l'arbitro interrompe il gioco per un colpo alla testa ai danni di Mazzocchi. Niente di grave per l'esterno del Napoli che dopo l'intervento dello staff riesce a riprendere la partita.

25' - Lukaku sfiora il raddoppio

Il Napoli è andato vicinissimo al 2-0 con Romelu Lukaku, servito a pochi passi dalla linea di porta non ha trovato l'impatto con il pallone venendo fermato da un difensore.

20' - Azzi calcia in porta

Il Cagliari si affaccia subito in attacco e lancia un segnale al Napoli. Partendo dalla destra Azzi è bravo ad accentrarsi e a cercare la conclusione potente sul primo palo. Un attento Meret mette in calcio d'angolo.

18' - Gol del Napoli: ha segnato Di Lorenzo

Il Napoli passa avanti in grazie a una conclusione con il mancino dal limite di Giovanni Di Lorenzo. La conclusione del terzino non sembrava pericolosa ma una deviazione di Mina ha messo fuori causa Scuffet.

17' - Tocco profondo di Lobotka

Gli azzurri riescono a sfondare centralmente coinvolgendo Lukaku. L'attaccante decide di abbassarsi per accomodare il pallone a Lobotka, molto lucido nell'attaccare la profondità e poco preciso nel tocco per il compagno.

15' - Spinazzola attacca il fondo

Il Napoli cerca degli spazi nella difesa ben organizzata del Cagliari. Spinazzola cambia fascia di competenza e dalla destra cerca il servizio a centro area sporcato dal tocco di Scuffet. L'azione viene però cancellata per un fuorigioco dell'ex Roma.

12' - Battaglia tra Lukaku e Mina

In meno di 15 minuti Yerry Mina e Romelu Lukaku si sono già resi protagonisti di diversi contrasti. Da questa sfida potrebbe passare l'esito della partita.

9' - Cancellata la rovesciata di Piccoli

L'attaccante del Cagliari controlla il pallone con il petto e prova immediatamente la rovesciata. Rrahmani si immola e con la testa allontana il pallone prendendo un colpo nella parte alta del corpo. L'arbitro fischia il fallo ai danni di Piccoli.

7' - Zappa limita Kvara

Il Napoli risponde immediatamente con Kvaratskhelia, che punta Zappa e prova a sorprenderlo con una conclusione immediata verso la porta. Il difensore rossoblù è bravo a opporsi.

6' - Meret para su Piccoli

Il Cagliari prova a rendersi pericoloso con un lancio lungo per Piccoli, che si controlla la palla e si avvicina alla porta. Il tentativo radente dell'ex Atalanta viene respinto con i piedi da Meret, subito dopo l'arbitro interrompe il gioco per la posizione irregolare dell'attaccante.

3' - Primo tentativo del Napoli

Kvaratskhelia torna in campo dopo la botta e combina subito con i compagni di reparto. La palla arriva a Lukaku che con una sponda libera Politano. Il tiro di mancino del numero 21 viene bloccato facilmente da Scuffet.

1' - Si parte, subito giù Kvara

Inizia la sfida, ma il gioco si ferma dopo soli 20 secondi per un duro colpo ai danni di Kvaratskhelia.

Inizia il minuto di silenzio in memoria di Cesare Poli

L'Unipol Domus si riunisce in un minuto di silenzio per dare l'ultimo saluto a Cesare Poli, divenuto campione d'Italia con il Cagliari nel 1970. Oggi i sardi giocheranno con il lutto al braccio.

Squadre in campo, a breve il fischio d'inizio

I ventidue titolari sono scesi in campo per l'inno della Serie A, al via le strette di mano poi l'arbitro darà il via alla gara.

Napoli, 3 anni senza vittorie in Sardegna

Le ultime due trasferte del Napoli in casa del Cagliari non hanno portato bene agli azzurri, che in entrambe le occasioni hanno pareggiato per 1-1 contro la squadra sarda. Il successo più recente dei partenopei in questo impianto risale al gennaio del 2021, quando la partita si giocò a porte chiuse.

Cagliari-Napoli, scopri come seguirla

Conte: "Lukaku è in forma. McTominay e Gilmour una questione tattica"

Nel pre-partita della sfida con il Cagliari, Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn e Sky Sport: "Lukaku è arrivato tre giorni prima della chiusura del mercato e abbiamo subito lavorato per rimetterlo in forma. Sia Gilmour che McTominay sono arrivati in buona condizione ma c'è del lavoro tattico da fare".

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Unipol Domus, Cagliari