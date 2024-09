Osimhen subito decisivo, Galatasaray show: in gol anche Mertens

Subito protagonista. Victor Osimhen ha debuttato con la maglia del Galatasaray : titolare al RAMS Park contro il Rizespor , travolto 5-0 nella quinta giornata di Super Lig . Unica punta nel 4-2-3-1 di Okan Buruk , Osimhen non ha segnato ma ci è andato vicinissimo: se il suo colpo di testa non fosse stato sporcato dal compagno di squadra Bardacki , il gol del momentaeo 2-0 del Gala sarebbe stato, probabilmente, suo.

Osimhen, assist al debutto

Poco cambia. Osimhen si è dovuto accontentare dell'assist e ha esultato come se il gol fosse suo in una partita senza storia, sbloccata da Sanchez dopo soli tre minuti. La quarta vittoria di fila del Galatasaray è arrivata in scioltezza. Nella ripresa Gabriel Sara, Mertens e Yilmaz hanno chiuso i conti.