"Napoli da scudetto?", lo sguardo di Lukaku in diretta tv diventa virale

Cagliari-Napoli 0-4 . Due assist e un gol: Romelu Lukaku si è preso il Napoli e non si pone limiti. Nel post-partita, a Sky, ha commentato: " Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, è importante avere un portiere di questa qualità così noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro come oggi. La cosa più importante sono le vittorie, dobbiamo continuare così, da qui a fine stagione giocheremo solo finali. Ora ci riposiamo verso la prossima battaglia".

Il sorriso sornione di Lukaku

A DAZN, invece, l'attaccante belga ha spiegato: "Tutti sanno il rapporto che ho con Conte e sta crescendo anche la conoscenza e l'intesa con i compagni di squadra. Dobbiamo continuare così". Poi gli è stato chiesto: "Ci sono i presupposti per competere per lo scudetto?". Lukaku si è fermato un istante, ha sorriso, sornione, e ha risposto: "No comment". Meret, al suo fianco, si è sbilanciato un po' di più: "Tre vittorie di fila ci devono far capire il nostro valore e che possiamo dire la nostra".