Cagliari-Napoli: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Cagliari-Napoli, l'orario

Cagliari-Napoli è in programma oggi, domenica 15 settembre, alle ore 18 alla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta tv

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati a DAZN. È possibile installare l'app di DAZN su smart tv e dispositivi quali PlayStation e XBox. Cagliari-Napoli sarà visibile in diretta tv anche per gli abbonati Sky su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (213) e Sky Sport (251).

Dove vedere Cagliari-Napoli in streaming

Cagliari-Napoli sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima app è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Cagliari-Napoli sarà fruibile in diretta streaming anche su Sky Go per gli abbonati a NOW Tv. Potrete seguire la partita dell'Unipol Domus in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.