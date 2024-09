Tensione Cagliari-Napoli: uno striscione scatena i disordini. Squadra e Oriali sotto il settore ospiti

Attimi di alta tensione nel corso di Cagliari-Napoli : la partita, sull'1-0 per gli azzurri, è stata interrotta per diversi minuti a causa dei disordini tra le due tifoserie, forti rivali da decenni.

Cagliar-Napoli interrotta: cosa è successo

Disordini che sono stati scatenati da uno striscione esposto dai tifosi napoletani che ha scatenato quelli cagliaritani. Petardi in campo, scambio di fumogeni e bombe carta a non finire. L'arbitro è stato costretto a interrompere la partita. Il primo ad andare a provare a calmare i napoletani è stato il capitano della squadra di Conte Giovanni Di Lorenzo. A seguire tutta la squadra e persino Oriali. A farne le spese è stato uno steward che ha provato a sedare gli animi, ma nulla di grave per lui.