Napoli, De Laurentiis scrive su X: la risposta del Pescara è inaspettata

"Per scaramanzia non diciamo nulla" ha scritto sui social, su X, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , pochi minuti dopo la vittoria del Napoli contro il Monza e il primo posto in classifica a distanza di oltre un anno dall'ultima volta. Un post con l'emoji del sorriso condivisa da tantissime persone.

La risposta del Pescara a De Laurentiis

A commentarla è stato anche l'account ufficiale del Pescara. Un messaggio a sorpresa e ironico: "Pescaramanzia facciamo altrettanto" ha scritto il club che milita in Serie C, gioco di parole rispetto alla frase di De Laurentiis. Non è la prima volta che i social media manager del Pescara utilizzano X con frasi scherzose e post ironici che divertono tutti i tifosi, non solo quelli della squadra abruzzese.