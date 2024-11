Calzona: "Le condizioni di Lobotka? Mi ha detto come si sente"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigiliz di Slovacchia-Estonia, il commissario tecnico Francesco Calzona ha parlato anche di Stanislav Lobotka : " Era un mese che non giocava , mi ha detto che si sente abbastanza bene, vediamo che decisione prendere con lui ".

Slovacchia, 90' per Lobotka dopo più di un mese: ecco come sta

Il centrocampista del Napoli, infatti, ha disputato tutta la partita nel match di Nations League contro la Svezia. In campionato non accadeva da inzio ottobre, poi l'infortunio alla coscia che l'ha tenuto fermo per quattro partite consecutive. Da capire quindi se prenderà parte all'ultimo impegno della sua Nazionale prima tornare in Italia.