Il Napoli festeggia il Natale: quando ci sarà la cena di squadra e gli invitati

NAPOLI - Tanti auguri a noi e famiglie. Il Napoli s’è ritrovato a cena in pieno centro, a Chiaia, un salottino a due passi dal mare che ieri sera s’è tinto d’azzurro per un primo scambio di abbracci e baci natalizi organizzato da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è sempre attento alla cura di certi dettagli: uno dei segreti della rinascita immediata della squadra dopo una stagione fallimentare sotto ogni aspetto è stato proprio la ricostruzione del gruppo. Missione molto riuscita. Un altro scudetto. Il Christmas party del Napoli, del club, andrà invece in scena lunedì in forma decisamente solenne: nei saloni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, location prestigiosa e anche suggestiva, al cospetto del presidente De Laurentiis , dello stato maggiore, di Conte e Manna, Chiavelli e Bianchini, della squadra e di tutti gli uomini egualmente preziosi che ogni giorno lavorano in passerella e dietro le quinte. Tra gli invitati, più o meno 400, anche il sindaco e il governatore.

Napoli, auguri natalizi vista mare

La serata di ieri, invece, è stata più riservata: il gruppo squadra con le rispettive famiglie. Tutti riuniti al Magnolia, un restaurant lounge bar in zona baretti (cosiddetta), per cancellare le scorie della sconfitta con la Lazio e in vista di Udine, qualche ora dopo la doppia seduta di allenamenti che il signor Antonio ha diretto al centro sportivo di Castel Volturno sotto un diluvio di pioggia e grandine. Kvaratskhelia ha proseguito il percorso riabilitativo iniziato martedì, per smaltire più in fretta possibile il problema al ginocchio destro: una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale, conseguenza di un trauma distorsivo contusivo rimediato in un durissimo contrasto con il laziale Marusic domenica al Maradona.

Napoli, Kvaratskhelia salta l’Udinese

Un infortunio non grave che dovrebbe escluderlo sabato contro l’Udinese e al massimo sabato 21 dicembre contro il Genoa a Marassi: l’idea è questa e Kvara sarà valutato giorno dopo giorno per capire in che modo e con quanta velocità riuscirà a rispondere alle sollecitazioni delle terapie. Al suo posto, al Bluenergy, ci sarà Neres nel tridente. A sinistra, con Politano a destra e Lukaku a recitare da centravanti. Per il resto, tutto confermato rispetto alla partita con la Lazio, a cominciare dal 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana. Da valutare le condizioni di Mazzocchi, fuori per un infortunio muscolare accusato contro la Roma.