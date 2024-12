Gilmour: "Napoli? Sapevo di fare la cosa giusta". E su Conte...

Napoli, Gilmour su Conte: "Serio e facile da capire"

Anche sul mister pochi dubbi: "È un manager serio, penso che sia piuttosto diretto. È facile da capire. Se c'è un problema te lo dirà". In conclusione, sulla scelta di venire a Napoli in estate: "Il Brighton è stato fantastico con me quando ero lì, mentre mi ricostruivo. Ho ritrovato la mia sicurezza. Quando me ne sono andato non è stato facile. Ma sapevo che stavo facendo la cosa giusta, devi prenderti cura di te stesso nel football".