Conte stizzito in sala stampa: "Ristorante da 100 euro? Domanda antipatica”

"Perché citi il ristorante da cento euro? La domanda è antipatica, cancelliamola e ripartiamo. Sono arrabbiato? Ho letto tante cose. La verità è che sono qui per far crescere il Napoli e che il resto sono tutte cazz...e". Antonio Conte scatenato nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese . Il tecnico degi azzurri ha replicato senza giri di parole alla prima domanda successive alla chisura del calciomercato invernale.

Conte: "Sono qui per aiutare il Napoli a crescere"

L'allenatore del Napoli ha esordito con un intervento deciso: "La battuta sul ristorante da cento euro ci stava, all'epoca. In quel momento non potevamo spendere quello che potevano spendere gli altri. Detto ciò non capisco perché mi si debba citare questa battuta oggi e farmi passare come una persona che chiede, chiede, chiede. Sono a Napoli per fare quello che ho sempre fatto in passato: portare il club a crescere. Il mio passato parla chiaro. Questo è il mio obiettivo. Dove sono passato il club è cresciuto, sotto tutti i punti di vista. Questo è il mio obiettivo anche qui".

Conte cita gli All Blacks

Conte ha poi aggiunto: "Quello di cui abbiamo bisogno non è un giocatore in più, abbiamo bisogno di un Centro Sportivo che diventi casa nostra. Che diventi casa Napoli. Di un settore giovanile. Non mi interessando sessanta, settanta, ottanta milioni per un giocatore. Meglio citare gli All Blacks che dicono: lascia la maglia che hai trovato, lasciala meglio di quando sei arrivato".

Conte: "Non roviniamo quello che abbiamo costruito"

Conte ha chiuso con belle parole nei confronti del suo direttore sportivo: "Devo supportare Manna, che è giovane e bravo. Sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis. Sono qui per fare una esperienza positiva. Le altre sono tutte c...e. Non roviniamo quello che abbiamo costruito. Qui non è dovuto niente, se si pensa da dove siamo partiti".