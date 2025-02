Infortunio Anguissa: risentimento muscolare, salta Napoli-Inter. Quando potrebbe rientrare

Brutte notizie in casa Napoli in vista del big match della prossima giornata di Serie A contro l'Inter. Infatti, Anguissa non prenderà parte alla partita. Nel corso della gara persa contro il Como, il centrocampista ha avvertito un problema muscolare. Gli esami svolti in giornata hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra per il centrocampista. Anguissa, oltre a saltare la sfida contro la squadra di Inzaghi rischia tre settimane di stop.