Inter, Napoli e Atalanta, uno scudetto per tre: l’analisi della sfida

Poi, ovviamente, ci sono la forza e la profondità della rosa. E qui l’Inter è davanti . È la netta favorita del campionato. Ha una corazzata considerata idonea per vincere la Champions, figuriamoci la Serie A. Dietro l’Inter c’è l’Atalanta che quest’anno, con buona pace del malmostoso Gasperini, ha irrobustito la panchina. I bergamaschi hanno una rosa di tutto rispetto. Più indietro il Napoli. Lì De Laurentiis ha voluto mettere a dura prova l’infallibilità del suo allenatore e a gennaio gli ha venduto Kvaratskhelia . Per vedere l’effetto che fa, avrebbe cantato Jannacci. Poi si è fatto male pure Neres e sono stati dolori.

Inter, Napoli e Atalanta: il calendario

Nel calcio del terzo millennio, con il football considerato lavoro usurante, non possiamo non considerare il numero di partite da giocare qui a fine stagione. Categoria in cui il Napoli ha avuto il primato da agosto. E cui da martedì scorso (dopo l’eliminazione dal Bruges) si è associata anche l’Atalanta. Hanno dodici partite da giocare e basta. Niente coppe: né europee né italiane. Decisamente diverso il discorso per Inzaghi. Che deve giostrare e gestire campionato, Coppa Italia (gioca anche stasera contro la Lazio) e soprattutto Champions dove a meno di clamorosi colpi di scena (ha pescato il Feyenoord) ha davanti a sé almeno quattro partite.

Non può mancare l’analisi del calendario che sembra un dato oggettivo ma non lo è. Partite facili non esistono. L’Inter ha due scontri diretti su due (sabato a Napoli, il 16 marzo a Bergamo). L’Atalanta deve affrontare Juventus, Fiorentina, Milan, Lazio, Bologna e Roma. In pratica tutte tranne il Napoli. L’Inter il Bologna e le due romane. Il Napoli la Fiorentina, il Milan, il Bologna. Infine, quanto rischiano in caso di sconfitta? L’Inter tanto, tantissimo. Se non dovesse vincere il campionato, in quattro stagioni ne avrebbe vinto solo uno pur avendo sempre la rosa più forte. Il processo a Inzaghi partirebbe in automatico. Nel Napoli l’indiziato principale sarebbe De Laurentiis: è lui l’imputato numero uno. Diciamo anche il numero due. E infine l’Atalanta: ha da perdere poco, nonostante tutto. A volte esser e considerati una provinciale aiuta.