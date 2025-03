Napoli, i tifosi riempiono il Maradona: ancora un sold out

Una media di 50mila spettatori a partita per gli azzurri di Conte

Quello con la Fiorentina, dicevamo, sarà il nono sold out del campionato: i primi quattro consecutivi sono arrivati con il Como, il Lecce, l’Atalanta e la Roma; poi con il Venezia e gli ultimi tre ancora in fila con Juventus, Udinese e Inter. In stagione, contando anche la Coppa Italia, al Maradona sono stati archiviati già dieci volte carnet da oltre cinquantamila spettatori: vanno aggiunti quelli con il Parma alla terza giornata e il Palermo nei sedicesimi di coppa. Un segnale importante e indicativo: la fiducia e l’entusiasmo nei confronti del Napoli di Conte sono cresciuti settimana dopo settimana, ma il popolo azzurro ha seguito la squadra sin dalle prime scene della ricostruzione. E dunque praticamente al buio. Oggi si parla di scudetto, si insegue un obiettivo più che un sogno, e magari è anche lecito aspettarsi un Maradona esaurito. Per la cronaca: finora la media degli spettatori in campionato è 49.993. Il marchio dei cinquantamila.