Lavezzi: "Non mi accorsi che tutti si abbracciavano in quel momento"

Al 63' Cavani, miglior marcatore della competizione con cinque gol, segnò su rigore conquistato da Lavezzi. Hamsik chiuse i conti all'83'. In panchina c'era Walter Mazzarri, che ebbe la meglio su Antonio Conte. Prima del fischio d'inizio tutti i giocatori erano abbracciati a centrocampo, tranne Lavezzi. Proprio El Pocho ha svelato perché non faceva parte di quel mix di maglie azzurre e bianconere: "Perché non abbracciai Barzagli? Non mi accorsi che tutti si abbracciavano in quel momento. Non me ne sono accorto. Abbracciarti poi… Ti abbracci con gli amici! Non con gli avversari", ha esclamato, sorridendo, Lavezzi e l'abbraccio mancato a Barzagli: il retroscena di quel famoso Napoli-Juve, scatenando una risata generale in studio.