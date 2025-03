Napoli-Milan 2-1: tabellino, statistiche e marcatori

NAPOLI - Il Napoli risponde alla vittoria dell'Inter contro l'Udinese superando 2-1 il Milan al Maradona. La squadra di Antonio Conte parte subito fortissimo con il gol di Politano, che alla prima verticalizzazione si infila tra Theo Hernandez e Pavlovic superando Maignan con il mancino. Difesa non perfetta anche sul raddoppio di Lukaku: i rossoneri perdono un brutto pallone in uscita e Gilmour serve l'assist per il belga, che non sbaglia davanti al portiere. Nella ripresa il Milan ha la possibilità di accorciare le distanze con un calcio di rigore per fallo di Billing su Theo in area: dagli undici metri, però, Gimenez si fa ipnotizzare da Meret. Solo nel finale Jovic accende la gara segnando il 2-1, ma al triplice fischio sono tre punti per il Napoli, che resta così a -3 dall'Inter capolista.