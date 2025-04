Napoli, infortunio per Juan Jesus contro l'Empoli: le sue condizioni

Brutte notizie per il Napoli durante il match contro l' Empoli : sul 3-0 per la squadra di Antonio Conte , il difensore brasiliano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio .

Napoli, infortunio per Juan Jesus: costretto al cambio

L'ex Inter sembrerebbe essersi stirato nel tentativo di recuperare sulla corsa Colombo, visto che si è fermato da solo tenendosi la coscia destra dolorante a terra. Dopo l'ingresso dello staff medico, il giocatore ha chiesto subito il cambio alla panchina e al suo posto è entrato Rafa Marin.

Napoli, la stagione di Juan Jesus

Chiamato in causa soprattutto per sostituire l'infortunato Buongiorno, in questa stagione Juan Jesus ha collezionato sedici presenze tra tutte le competizioni: quattordici in campionato e due in Coppa Italia.