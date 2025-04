Orsolini gol, il video del Napoli dopo la sconfitta dell'Inter: tifosi impazziti

Il Napoli ci crede. Ci credeva prima, figuriamoci adesso che è a parimerito con l'Inter. Ci crede così tanto che ieri, dopo il gol di Orsolini e quindi la sconfitta dell'Inter, ha postato un video sui social. Non un video qualunque, ma uno con una scritta eloquente: "E tu non devi mollare". Nelle immagini ci sono i tanti tifosi che nel pomeriggio di sabato si sono recati all'U-Power Stadium di Monza per la partita decisa dal gol di testa di McTominay. La rovesciata di Orsolini ha riacceso cuori e speranze perché il sogno, adesso, è più vivo che mai. I ragazzi di Conte possono pensare solo a quello, l'Inter ha anche la semifinale di ritorno di coppa Italia con il Milan mercoledì e le due semifinali Champions con il Barcellona. Impegni su impegni, stanchezza su stanchezza.

Il Bologna vince, il Napoli raggiunge l'Inter: la reazione dei tifosi

"O' mument è mo'" (il momento è ora), "5 finali". Il Napoli ha agganciato l'Inter in testa alla classifica. E quindi adesso la carica dei tifosi della squadra di Antonio Conte è al massimo per questo finale di stagione, con cinque giornate rimaste da giocare. Il gol del Bologna ha rianimato le speranze scudetto: "Napoli torna campione" commentano i tifosi azzurri. Nella prossima giornata ci sarà la sfida al Torino, in programma domenica 27 aprile alle 20:45 al Maradona. Sarà una bolgia, come due anni fa. Come se il tempo non si fosse mai fermato.