NAPOLI - "Miglior direttore sportivo dell'anno? Sempre bello ricevere un premio da condividere col Napoli. Devo ringraziare il presidente e tutto lo staff, lo prendo io ma è del Napoli, sono contento ma l'obiettivo principale della stagione è la Champions League che il pubblico si merita e speriamo di centrare matematicamente stasera. E poi vogliamo sognare fino in fondo". Sono le parole di Giovanni Manna, ds del Napoli, intervistato ai microfoni di 'Dazn' prima del match del 'Maradona' con il Torino che può riportare gli azzurri in vetta e a +3 sull'Inter in caso di vittoria. L'ex Juve, vincitore della quinta edizione del premio 'The Inside Sport', sottolinea anche l'importanza di avere un allenatore come Antonio Conte, capace di togliere pressioni ai giocatori in momenti decisivi come quello attuale: "Per il mister parla da solo il curriculum, il suo spessore è unico. Da parte sua c'è soprattutto senso di responsabilità nei confronti del club, noi ci mettiamo al suo fianco per arrivare in fondo. Adesso viene il bello: comunque vada saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall'ansia restando concentrati anche se il risultato non fosse positivo perché non cambierebbe nulla".