C'è l'occasione per allungare. La Roma ha fermato l' Inter a San Siro, facendo impazzire di gioia anche i tifosi del Napoli che ora possono portarsi a +3 in testa alla classifica in caso di vittoria contro il Torino. Allo Stadio Maradona ci sarà una grande atmosfera, è il dodicesimo sold-out della stagione, il settimo consecutivo. Segui il match in tempo reale.

Ancora McTominay, sono dieci gol in campionato per lui. Il centrocampista sblocca il risultato dopo soli 7' minuti con un inserimento preciso in area, Milinkovic-Savic non può nulla.

Il Torino prova ad affacciarsi dalle parti di Meret, con Elmas che mette un pallone velenoso al centro che stava per diventare un assist per Biraghi

Dopo il gol di McTominay non ci sono stati più tiri in porta, il Napoli controlla la partita

20:52

3' - Problema per Olivera

Olivera si accascia a terra sofferente, probabilmente per una distorsione alla caviglia, ma riesce a proseguire.

20:50

1' - Iniziata

Torino con una maglia arancione, a chiazze granata. Il Napoli con la divisa azzurra

20:47

Cambio all'ultimo per il Torino

20:42

Le squadre stanno entrando in campo

Cambio formazione dell’ultima ora per il Torino: out Ricci, dentro Tameze

Le squadre sono nel tunnel e stanno per entrare in campo: grande atmosfera al Maradona.

20:33

Spinazzola stava provando i cross in allenamento

Prepartita particolare per Spinazzola, che si è messo ha provare i cross in area. Conte lo vuole offensivo e intraprendente nel tridente con Lukaku e Politano.

20:29

Il Cholo Simeone in tribuna al Maradona

C'è anche il Cholo Simeone, sorridente in tribuna, per vedere il figlio.

20:23

Manna sul mercato

Il ds del Napoli a Dazn nel prepartita ha parlato anche dei piani sul mercato: “Operazioni come McTominay e Gilmour? La Premier League è il campionato più importante al mondo, con i migliori calciatori al mondo, è un campionato che mi piace. Seguiamo tanti profili, non solo in Inghilterra, però quando ci sono opportunità come quelle vanno sicuramente colte. Il gol di Orsolini? È stato bello”.

20:19

Manna: "Adesso dobbiamo rimanere concentrati"

Il ds Giovanni Manna nel prepartita a Dazn: “L’obiettivo principale lo abbiamo sempre detto era la Champions League, speriamo di avere la certezza stasera, e poi vogliamo continuare a sognare. Conte? Il suo curriculum parla da solo. Più di pressione parlerei di senso di responsabilità che lui avverte nei confronti della città, dei tifosi e dei calciatori. Noi ce la mettiamo tutta, anche perché adesso si fa bella, dipende da noi, comunque a fine serata saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall’ansia, dobbiamo rimanere concentrati”.

20:14

Raspadori in panchina

Come previsto, Raspadori non è riuscito a tornare al meglio dall'influenza ed è in panchina. Può essere un'arma in più per Conte a partita in corso.

19:56

Formazioni ufficiali Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Masina; Tameze, Linetty; Elmas, Casadei, Biraghi; Adams. Allenatore: Vanoli.