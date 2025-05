Emergenza Napoli, si ferma anche Lobotka: le condizioni e quando può rientrare

Due giorni di pausa e poi all in sul Genoa. Sulla partita che segnerà il cammino verso lo scudetto con il terzultimo passo: il Napoli non ha alternative , deve compierlo sicuro e deciso esattamente come ha fatto nelle ultime quattro giornate. Empoli, Monza, Torino e Lecce: una striscia di vittorie e clean sheet consecutivi che non si registrava da febbraio 2023, epoca Spalletti, era scudetto. Tra l’altro, è anche un dato molto raro e prestigioso: il Napoli è riuscito a centrare questo risultato soltanto quattro volte nella sua storia in Serie A. Come ha più volte spiegato Conte, però, l’attenzione sua e del gruppo è interamente rivolta all’obiettivo finale : squadra pratica e concreta, spietata e sbrigativa in campo e fuori. Non è il momento di spettacoli eccitanti, piuttosto è decisamente più utile badare al sodo per provare a tagliare il traguardo con le braccia alte a dispetto di continui cambi obbligati e di un’emergenza costante. Inarrestabile dal 24 gennaio, dalla vigilia della partita contro la Juventus, e puntuale anche a Lecce: dove a farne le spese è stato Lobotka .

Napoli, si ferma anche Lobotka

Sabato a Lecce, per la cronaca, Lobo è stato costretto a uscire al 9’ della ripresa per le conseguenze di un problema alla caviglia destra rimediato al calar del primo tempo in un contrasto con Karlsson: gli è letteralmente, per quanto involontariamente, franato sulla gamba dopo aver perso l’equilibrio. Lobotka ci ha provato, ha stretto i denti, ha chiuso la frazione e poi è anche tornato in campo quando è ricominciato il gioco; salvo poi arrendersi dopo un tentativo di opposizione a un pericoloso tiro di Helgason da fuori. Insomma, una giornata difficile e un po’ di apprensione da registrare con Neres, Buongiorno e Juan Jesus già fuori causa.

Napoli, tutto pronto per il rush finale

Per l’ennesima volta in tre mesi abbondanti: le sue condizioni saranno valutate a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di relax concessi da Conte al rientro da Lecce. Quarantotto ore di riposo e poi comincerà la preparazione della partita in programma domenica alle 20.45 al Maradona contro il Genoa; la terzultima della stagione e la penultima in casa prima del gran finale contro il Cagliari, in agenda nel weekend del 24-25 maggio. A cavallo del compleanno numero 76 di De Laurentiis. A proposito: il presidente rientrerà oggi in Italia dopo una vacanza alle Maldive.