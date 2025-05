De Laurentiis sul futuro di Conte: "Mai dire mai, se uno vuole mettersi a disposizione..."

"Tutti dicono che Napoli è una città matrigna, io dico..."

De Laurentiis ha poi continuato: "Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale, l'abbiamo portato a questi livelli e sono 15 anni che andiamo in Europa. Forse la gente se lo dimentica, però mi accorgo che i bambini che prima non esistevano a seguito del Napoli, oggi in maniera fiera indossano i colori del Napoli. Ne vado orgoglioso perché i bambini sono il nostro futuro e presente. Che regalo per il 76esimo compleanno. Tutti dicono che Napoli è una città matrigna, io dico no, è matrigna per chi non la capisce. Napoli è una città che ti regala sempre il massimo della vita, bisogna coglierla però perché altrimenti rimani ai margini della tua desolata mentalità. Per fortuna i napoletani invece hanno una mentalità vincnete e anche quando c'è disperazione riescono ad uscirne vincenti. Te lo dico perché vengo da una famiglia di napoletani che ha lasciato la città negli anni 30 ed è riuscita a seminare in tutto il mondo qualcosa di straordinario. A me fa piacere di aver raccolto questo testimone tantissimi anni dopo e aver suggellato un patto tra i De Laurentiis e la città di Napoli attraverso quello che c'è di più popolare, un calcio al pallone. Quindi viva Napoli e il Calcio Napoli!".