Svolta De Bruyne, spunta l'indizio che lo avvicina al Napoli. Ma chiama anche la Juve

Napoli in pole per De Bruyne

L’intesa non è ancora arrivata, manca qualcosa in termini economici, ma i legali di KDB hanno già visionato il contratto e in linea di massima l’accordo sarà biennale con bonus alla firma (e un’opzione). Cifre importantissime, a cominciare dall’ingaggio simile all’ultimo di Osimhen, ma Kevin è svincolato. Adl ha formulato la sua proposta e lui ha corretto un paio di punti, fermo restando una base di partenza: il club azzurro parte in prima fila. Per De Bruyne ha priorità su tutti perché Manna lo ha avvicinato prima di tutti e il Napoli lo ha fatto sentire ancora molto importante prima e più degli altri.

C'è la Juve tra le concorrenti

Il fatto, però, è che il Napoli non è certo l’unica squadra che aspira a prolungare la meravigliosa carriera di un giocatore meraviglioso, trasformando in miele anche l’ultima dose di nettare: il Liverpool è in pressing e Salah s’è sbilanciato molto lanciando messaggi pubblici. «Per uno come lui ci sarebbe sempre spazio da noi», ha detto qualche giorno fa. Poi resistono il Chelsea, l’OM, Chicago in Mls. E qualche giorno fa è spuntata anche la Juventus: call con De Bruyne per capire cosa fare, se esistono ancora margini.

Il belga ha già trovato casa con vista sul Golfo

Insomma, la storia potrebbe complicarsi all’improvviso. Proprio ora che KDB dovrebbe aver risolto anche uno degli aspetti che sin dall’inizio hanno orientato la trattativa con il Napoli: l’individuazione di una sistemazione ritenuta adeguata per privacy, atmosfera e necessità di un entourage familiare molto ampio. In città, per altro. Con vista sul Golfo, il mare a due passi e tutte le caratteristiche giuste: De Bruyne, tra l’altro, potrebbe acquistarla e non soltanto affittarla. Se arriverà a Napoli, diventerà cittadino napoletano: del resto, Kevin e madame Michele si sono sposati a Sant’Agnello, a due passi da Sorrento. Con Mertens testimone d’eccezione. Un altro belga piuttosto napoletano che aspira ancora a una carriera importante e a traguardi di grande livello.