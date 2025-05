Fila alle edicole di Napoli per acquistare il Corriere dello Sport-Stadio

Il Napoli è nella storia. La squadra di Antonio Conte ha conquistato il quarto Scudetto, il secondo in tre anni. Un tricolore vinto all'ultima giornata, grazie al successo arrivato al "Maradona" per 2-0 contro il Cagliari. All'indomani della festa, si registrano lunghe file davanti alle edicole per accaparrarsi una copia del Corriere dello Sport - Stadio. "Napoli campione d'Italia. 'Na cosa grande". Questo il titolo in prima pagina del nostro quotidiano, con l'immagine di Giovanni Di Lorenzo che alza al cielo la coppa assieme ai propri compagni. Una copia da non perdere per tutti gli appassionati, al punto da mettersi in fila prima ancora di andare a letto a dormire dopo i festeggiamenti andati avanti tutta la notte.