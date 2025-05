Pasta Garofalo celebra ancora lo Scudetto del Napoli con una pasta e un pack dedicati

Garogalo, pasta e packaging speciale per il quarto scudetto del Napoli

Un gesto d’amore per chi ha fatto del Napoli non solo una squadra, ma un modo di vivere. QUESTA PASTA È PER TE. PER CHI COME NOI NON HA MAI SMESSO DI CREDERCI. PER CHI C’È SEMPRE STATO NEI SOGNI E NELLA FATICA, NELLE VITTORIE E NELLE SCONFITTE. PER CONDIVIDERE INSIEME L’EMOZIONE DI QUELLO CHE È STATO UN VERO E PROPRIO #NAPOLAVORO. Nuovo formato, un pallone con la N del Napoli all’interno, tricolore per festeggiare il “tricolore”. La confezione in edizione limitata, che uniscono design, simboli e colori iconici della squadra, ha sullo scudetto scritto Napoli4ever in onore del quarto titolo e dell’amore eterno verso l’azzurro. Sarà disponibile sull'e-shop e a scaffale nei migliori punti vendita della GDO fino a esaurimento scorte. Basta avere una settimana di pazienza, perchè siamo napoletani e a farlo prima della vittoria certa non ce la abbiamo fatta. Un omaggio che unisce sport, passione e territorio. Perché anche a tavola, come allo stadio, l’amore per il Napoli ha un sapore unico, 4ever!