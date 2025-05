INVIATA A NAPOLI - "E mo chi glielo dice a Mattia che Conte va via?". Non sappiamo chi sia Mattia, non sappiamo se sarà davvero così, ma sappiamo che questa è una frase pronunciata da due ragazzi che passeggiano poco distanti dal murale di Maradona. Passeggiano è un'iperbole, visto che tra tifosi, curiosi, giornalisti e turisti si procede a passo d'uomo, ma i due ragazzi, mentre parlano, hanno in mano uno smartphone e cercano notizie sul futuro dell'allenatore del Napoli. In città, il giorno dopo il quarto scudetto, la colonna sonora è chiara: cori, canzoni (va per la maggiore "Pedro" di Raffaella Carrà), ma anche tante domande. Perché, inutile nasconderlo, il timore che Antonio Conte vada via c'è. I napoletani lo adorano e non solo perché ha conquistato un soffertissimo scudetto. Lo adorano perché ha ridato al Napoli orgoglio e dignità dopo un anno in cui era stato distrutto il lavoro di Spalletti. Conte ha spazzato via tutto, persino il ricordo del tecnico toscano, e adesso i tifosi chiedono solo una cosa: "Resta con noi". Sperano che De Laurentiis lo convinca, sperano che l'idea di allenare probabilmente De Bruyne lo possa stimolare e si augurano che l'infinito amore che Napoli gli ha dato sia la molla decisiva per farlo resistere a tutte le tentazioni (Juve compresa). Basta fare davvero un giro a Napoli, respirarne l'aria fresca del mare e quella più densa dei Quartieri per comprenderlo. E lui, Conte, che fa?