Napoli, Osimhen assente per le visite mediche: il comunicato ufficiale del club

Inizia la stagione del Napoli con primi test fisici a Castel Volturno: sono tornati i vari giocatori in prestito, da Cajuste e Zerbin fino a Folorunsho e Lindstrom, ma Victor Osimhen non si è presentato. L'attaccante nigeriano, sempre più vicino alla cessione a titolo definitivo al Galatasaray, ha inviato un certificato medico per dichiararsi indisponibile e saltare i test. La trattativa per la sua cessione al club turco, dove ha passato l'ultima stagione, non si è fermata neanche nel weekend. C’è fiducia sulla conclusione positiva dell’affare, ma, per dare l'ok definitivo, il Napoli ha bisogno che si concluda il processo di verifica delle garanzie bancarie per assicurarsi che le tre rate in cui è articolata l'operazione possano essere coperte.