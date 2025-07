Napoli, è ufficiale il programma delle cinque amichevoli estive: dall'Arezzo all'Olympiakos, tutte le date

La lista delle amichevoli del Napoli

Cinque amichevoli in totale per il Napoli. Nel corso del ritiro di Dimaro, saranno due gli impegni, la prima contro l'Arezzo, il prossimo 22 luglio alle 18:00, mentre la seconda, quattro giorni dopo allo stesso orario, contro il Catanzaro di Alberto Aquilani. Quindi, in Abruzzo, i campioni d'Italia in carica disputeranno tre incontri internazionali. Il 3 agosto alle 19:00 andrà in scena la partita contro il Brest, il 9 agosto, alla stessa ora, contro il Girona, mentre il 14 agosto la partita contro l'Olympiakos chiuderà l'elenco delle amichevoli.