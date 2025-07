De Bruyne al Napoli: le prime FOTO a Castel Volturno e quel numero 10 che fa sognare i tifosi

Nel giorno delle visite mediche di Lang e delle conferme su Beukema , il Napoli mostra il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei campioni d'Italia all'SSC Napoli Training Center: Kevin De Bruyne . Il fuoriclasse belga, che in uscita dal Manchester City ha scelto il club di De Laurentiis come nuova tappa della sua splendida carriera, oggi ha svolto le visite mediche e i test atletici da giocatore azzurro a Castel Volturno. La sua presenza nella squadra allenata da Antonio Conte alzerà sicuramente il livello della Serie A , competizione che lo accoglie con un post dedicato sui social della Lega.

De Bruyne al Napoli, il dettaglio sul numero 10

Il club di De Laurentiis ha scelto i social per annunciare lo svolgimento dei test fisici del belga tra i campioni d'Italia: "Signed. Laced up. Kevin's in the building" il testo del post. Il belga si è presentato con il numero 10 stampato sul kit di allenamento, per la precisione su maglia e pantaloncino. Un dettaglio che fa sognare i tifosi, considerando che il Napoli ha ritirato la maglia appartenuta a Diego Armando Maradona.