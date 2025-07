Napoli, la lista dei convocati per Dimaro: assente Osimhen

Osimhen spinge per il Galatasaray. I convocati per il ritiro

Osimhen nei giorni scorsi non si era presentato alle visite mediche, inviando un certificato medico per dichiararsi indisponibile. Così, il Napoli non lo ha inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. In seguito, la lista dei trenta giocatori convocati. Presente anche il neo-acquisto Lang: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin.