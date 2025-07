Napoli, Politano: "Conte ci sta facendo lavorare di più. De Bruyne? Presentato benissimo"

Prosegue il lavoro del Napoli di Antonio Conte nel corso del ritiro di Dimaro. Proprio dal Trentino Matteo Politano, ai microfoni di Radio CRC, ha parlato della sua vita da calciatore azzurro: "Ormai sono sei anni che mi trovo al Napoli, mia moglie è di qua. Una seconda casa, mi trovo benissimo, amo vivere la vita da napoletano. Spero di restare tanti altri anni qui. Come si vive a Napoli non si vive da nessun'altra parte".

Politano: "Scudetto resterà nella storia. De Bruyne? Contenti di averlo con noi"

Politano ha ricordato lo Scudetto vinto: "L'anno scorso è stato un campionato lunghissimo e combattuto: siamo riusciti a raggiungere un risultato per noi e per la nostra città che resterà nella storia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e speriamo che anche quest'anno riusciremo a cavalcare quest'onda". L'esterno ha commentato le parole di Conte: "Amma fatica cchiù assaje": "Stiamo lavorando più dell'anno scorso in questi giorni: Conte è di parola e ci sta mettendo sotto" dichiara ridendo. Infine, su De Bruyne: "Un campione assoluto. Si è presentato benissimo, è molto umile, sta cercando di integrarsi al meglio. Siamo contenti di averlo con noi: quando arriva un calciatore del genere vuol dire che siamo diventati una squadra di livello internazionale".