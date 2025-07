Presentazione De Bruyne al Napoli diretta: segui la conferenza stampa live

In casa Napoli è il giorno della presentazione di Kevin De Bruyne. Nel corso del ritiro di Dimaro, dove gli azzurri stanno preparando la stagione che verrà, il centrocampista belga, che è stato il primo rinforzo a disposizione di Antonio Conte per difendere lo Scudetto vinto, sarà presentato in conferenza stampa. Segui la diretta su il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.