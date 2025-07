Napoli-Arezzo diretta: segui la prima amichevole di Conte a Dimaro

DIMARO - Il Napoli scende in campo per la prima con lo scudetto sul petto. A Dimaro, alle 18, la squadra di Conte è impegnata nell'amichevole estiva contro l' Arezzo , formazione di Serie C allenata dall'ex attaccante del Napoli Cristian Bucchi, con gli azzurri nella stagione 2006-07 e in quella 2010-2011. Sono attesi 2.200 spettatori allo stadio di Carciato, che sarà sold out, e gli occhi saranno tutti per i nuovi acquisti, oltre che per gli eroi del recente tricolore: da Marianucci e Beukema a - soprattutto - De Bruyne, Lang e Lucca. Assente, invece, Politano, fermo per un risentimento muscolare accusato in allenamento. Oltre a lui, non ci saranno anche Buongiorno, Gilmour e McTominay. Segui la partita in diretta .

17:53

Napoli, altro assente: Simeone non convocato

Anche Simeone non risulta nella lista dei giocatori convocati per la gara di oggi. Dunque, sono cinque gli assenti (Simeone, McTominay, Buongiorno, Gilmour e Politano).

17:45

Napoli e Arezzo in campo per il riscaldamento

Napoli e Arezzo, intanto, sono in campo da circa mezzora per il riscaldamento, che a breve terminerà. Spalti già gremiti.

17:43

La storia di Dezi: 13 anni fa era a Dimaro con il Napoli, oggi gioca con l'Arezzo

"Si sta dimostrando grande, speriamo che sia la prossima stella del Napoli". Con queste parole Hamsik, tredici anni fa, presentò e lanciò Jacopo Dezi, il centrocampista che oggi ha 33 anni e sfida il Napoli, la sua ex, con l'Arezzo (è in panchina). Il club azzurro ha detenuto la sua proprietà dal 2011 al 2017, quando poi fu acquistato dal Parma, ma in realtà non ha mai indossato la maglia del Napoli in una partita ufficiale.

17:29

La formazione dell'Arezzo

Questo l'undici dell'Arezzo: Venturi, Arena, Renzi, Guccione, Pattarello, Damiani, Chiosa, Sani, Tavernelli, Concetti, Coccia. Allenatore: Bucchi.

17:23

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.

17:12

La carica social del Napoli

"WE ARE B4CK", così il Napoli su Instagram carica i tifosi a pochi minuti dalla partita. Un "siamo tornati", con in mezzo il numero degli scudetti vinti, che accende la voglia di Napoli nel popolo azzurro.

17:02

Napoli-Arezzo, partita speciale per Conte e Bucchi

Quella di oggi sarà una partita speciale per Conte anche dal punto di vista delle emozioni: il suo percorso di allenatore, infatti, è cominciato proprio ad Arezzo, in B, nella stagione 2006-2007. Anche per Cristian Bucchi, il tecnico dei toscani, l'impatto sarà decisamente intenso: ex attaccante del Napoli di Reja, tra i protagonisti del ritorno in A nel 2007 dopo il fallimento, primo step della rinascita con De Laurentiis. Il presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzo, è invece un grande tifoso azzurro. Ed è napoletano il ds: Nello Cutolo, ex attaccante cresciuto nel vivaio del Napoli.

16:54

Napoli, Conte alza l'asticella

La sfida con l'Arezzo, squadra di Serie C, certifica i piani: in genere la prima uscita è sempre stata con una selezione di dilettanti locali, e invece Conte ha immediatamente alzato l'asticella e i valori. Non è un caso che la seconda amichevole, alle 18 di sabato ancora a Carciato, sarà contro il Catanzaro, alfiere in Serie B.

16:47

La probabile formazione di Conte

Ci sarà ovviamente spazio per tutti tra primo e secondo tempo. Stando a quanto osservato in questi giorni di lavoro, l'idea è che il primo tridente sarà composto da Neres, Lukaku e Lang. Ecco la probabile formazione di Conte.

16:46

Dove vedere in tv Napoli-Arezzo

La partita, come tutte le amichevoli precampionato della squadra di Conte, sarà trasmessa in diretta pay‑per‑view al prezzo di 9,99 euro: qui tutte le info.

Dimaro