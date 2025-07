Hasa, un piccolo Lobotka

Siamo tornati a Napoli e mia moglie mi chiede in continuzione se Ndoye viene o non viene, un altro incubo, dice don Ciccio portiere di palazzo. Vostra moglie è tifosa, domanda Gennaro Piromallo salumiere. Non è tifosa, chiarisce don Ciccio portiere di palazzo, vuole farsi bella con le amiche vantandosi di avere un marito bene informato. Voi siete bene informato, chiede Peppino cameriere. Oggi le ho detto che prenderemo Miretti, aggiunge don Ciccio portiere di palazzo. Sarà rimasta contenta, osserva Saverio Malaspina ragioniere. E’ corsa dalle amiche con la notizia di Miretti e ha offerto un giro di birra, espone don Ciccio portiere di palazzo. Una donna generosa, sottolinea Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Una rompi marroni, protesta don Ciccio portiere di palazzo, mi ha appena detto perché non prendiamo Lookman ripromettendosi di chiedermelo ogni mezz’ora. Una donna tenace, conviene Salvatore pittore di alici. Vengo da Dimaro e ho visto un bel giocatorino, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Dite, dire, lo incoraggia Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E’ un ragazzo di ventuno anni, gioca a tutto campo, buona tecnica, grande fiato, attento a difendere, addirittura dai e vai con De Bruyne, espone Pasquale Pazienza giornalista on-line. Maronn e chi è, domanda don Peppino parcheggiatore allusivo. Genitori albanesi, ma è italiano, nato a Sora, Manna lo ha portato dalla Next Generation della Juve, è un piccolo Lobotka, azzarda Pasquale Pazienza giornalista on-line. Nientemeno, esclama Peppino cameriere. Però è piccolino, poco più di un metro e settanta, si chiama Luis Hasa, sottolinea Pasquale Pazienza giornalista on-line.