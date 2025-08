Buongiorno è pronto a riprendersi il Napoli: quando tornerà a disposizione di Conte

Già blindata, la migliore d’Europa, la difesa del Napoli si è rinnovata con un altro potenziale titolare, con un giovanissimo da valorizzare accanto ai big, e con un pilastro che si prepara al rientro in gruppo. Alessandro Buongiorno lavora ancora a parte dopo l’intervento chirurgico per groin pain. Per lui allenamento differenziato anche in questi primi giorni a Castel di Sangro. Buongiorno migliora gradualmente e si prepara per tornare a lavorare con i compagni. Da tabella di recupero, l’obiettivo è riportarlo in gruppo per la prossima settimana. Sarà un recupero prezioso . Sempre per la difesa, ieri non era in gruppo Olivera dopo il trauma contusivo al polpaccio destro rimediato mercoledì in uno scontro di gioco fortuito. Nulla di grave, condizioni da valutare giorno per giorno.

Buongiorno, un pilastro della difesa del Napoli

Con Buongiorno, il Napoli ritroverà un centrale rapido, veloce, pronto ad accettare i duelli individuali per tornare ad essere ancora più aggressivi lasciandosi senza timore campo e metri alle spalle. Sarà una stagione speciale col debutto in Champions, il palcoscenico dei grandi a cui sa di appartenere. La vetrina europea sarà anche riscatto per le recenti difficoltà. Lo scorso anno sono state appena 22 le presenze in campionato. Tante assenze da dicembre in poi che non hanno compromesso il cammino del Napoli, la miglior difesa d’Europa con 27 gol subiti e 19 clean sheet. Juan Jesus è stato degno sostituto dell’ex Torino, leader tecnico e nello spogliatoio, ma ora Buongiorno si prepara a rientrare e per Conte, questa, è una splendida notizia. Con Rrahmani forma una coppia già solida e collaudata.

Napoli, difesa rinforzata con Beukema e Marianucci

A loro, dal mercato, si è aggiunto un altro potenziale pilastro, Sam Beukema, 30 milioni al Bologna per un centrale esperto, di personalità e struttura fisica, con cui Conte potrà disegnare ogni volta la linea che riterrà ideale per quella partita o quella competizione, tra impegni ravvicinati ed esigenze specifiche. Un altro tassello prezioso unito a JJ e all’altro volto nuovo, Marianucci, 21 anni appena compiuti, prelevato dall’Empoli e orgoglioso di far parte della rosa dei campioni d’Italia. Il Napoli tra il Trentino e l’Abruzzo continuerà a lavorare basandosi sui principi di gioco di Conte per cui la difesa è l’alleata dei successi: era così già dai tempi della Juve, si è ripetuto a Napoli conquistando il tricolore vantando la miglior difesa nei top cinque campionato europei.