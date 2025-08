Dove vedere Napoli-Brest in tv? Dazn o Sky, orario della terza amichevole dei campioni d'Italia

Prima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli . Dopo le due a Dimaro contro Arezzo (persa 2-0) e Catanzaro (vinta 2-1), la squadra di Conte ospita in Abruzzo il Brest , reduce da tre vittorie consecutive in altrettante amichevoli. Contro i francesi sarà il primo test internazionale per gli azzurri in questa pre season, oltre a quelli dei prossimi giorni contro Girona e Olympiacos .

Napoli-Brest, l'orario della terza amichevole dei campioni d'Italia

L'amichevole tra Napoli e Brest si disputerà oggi, domenica 3 agosto, alle ore 19 allo Stadio Comunale Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Brest in diretta tv

Napoli-Brest, diretta streaming su DAZN e OneFootball

La probabile formazione del Napoli

Napoli-Brest sarà trasmessa in diretta su DAZN con la formula pay per view, al prezzo di 9,99 euro. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky, ma sempre con la formula pay per view.Servizio streaming attivo su Skygo, DAZN e OneFootball, attraverso portali e applicazioni di riferimento, con la formula pay per view. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta su, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lukaku, Noa Lang. All: Conte.