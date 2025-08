Dove vedere Napoli-Casertana in tv? Dazn o Sky, orario

La preparazione precampionato del Napoli procede senza sosta. Mandata in archivio la sconfitta contro i francesi del Brest (2-1), gli azzurri di Antonio Conte tornano in campo per l'allenamento congiunto contro la Casertana (Serie C). Al Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà l'occasione per continuare a rodare modulo e sincronismi dando spazio a chi non ha giocato o è subentrato ieri.