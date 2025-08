CASTEL DI SANGRO - Prosegue il precampionato del Napoli che, dopo il successo in amichevole con il Catanzaro , ha perso per 2-1 contro i francesi del Brest . La gara è stata decisa dalla doppietta di Ajorque tra il 28' e il 33'. Nella ripresa gli azzurri hanno accorciato le distanze con il secondo gol partenopeo di Lorenzo Lucca, il primo su azione, ma non sono riusciti a colmare pienamente lo svantaggio. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:03

20:52

Finisce la partita

Triplice fischio dell'arbitro. Napoli-Brest termina 2-1 in favore della formazione francese guidata al successo dalla doppietta di Ajorque. Unica consolazione per gli azzurri il secondo gol con il Napoli di Lorenzo Lucca, il primo su azione.

20:51

90+3' - Zanoli sbaglia il cross

Ultimo attacco del Napoli sulla corsia mancina con Zanoli, che conquista il fondo e poi mette un cross basso sul portiere avversario. Coudert blocca.

20:50

90+2' - Angolo pericoloso del Napoli

Politano mette un cross teso da calcio d'angolo nella zona di Di Lorenzo, che pizzica solamente il pallone mandandolo su Rrahmani che non riesce a trovare il tocco vincente.

20:48

90+1' - Annunciato il recupero

Mentre il Brest continua ad attaccare il quarto uomo segnala che ci saranno 3 minuti di recupero.

20:47

89' - Blocca a terra Milinkovic

Altra occasione per il Brest con un corner battuto lungo sul secondo palo. Il Napoli respinge ma non elimina il pericolo dato che il pallone resta buono per un tiro da fuori. Camara calcia con forza ma il suo tiro radente viene inchiodato a terra da Milinkovic-Savic.

20:44

86' - Lukaku manca lo stop

Zanoli corre sulla corsia mancina e rientra sul destro trovando lo spazio giusto per servire Lukaku. Il belga non riesce a stoppare il pallone che gli scappa via e finisce in rimessa dal fondo.

20:41

84' - Entra Mazzocchi

Un'altra novità nel Napoli con l'ingresso in campo di Mazzocchi al posto di Spinazzola.

20:40

82' - De Bruyne con il mancino da fuori

Bel tiro di De Bruyne che vede passare un pallone al limite dell'area e lo calcia con forza di mancino di controbalzo. Il suo tiro è forte ma non abbastanza angolato e il portiere lo respinge in tuffo.

20:38

79' - Anguissa entra in maniera scomposta

Il Napoli recupera palla in zona offensiva e trova Anguissa. Il centrocampista prova a controllare il pallone ma se lo vede portar via e sventa subito il contropiede con un intervento in scivolata. Guida fischia fallo ma grazia il numero 99 azzurro.

20:34

77' - Entra anche Zanoli

Nuovo cambio per il Napoli con Zanoli che fa il suo ingresso in campo prendendo il posto di Lang.

20:31

73' - Un altro cambio per il Napoli

Termina la partita di Beukema, inizia quella del giovane Obaretin.

20:30

72' - Anguissa sfiora il pari

Politano inventa ancora dalla destra con un cross sul secondo palo che Anguissa colpisce con la testa indirizzando nei pressi del primo palo. La palla finisce fuori di pochissimo.

20:29

71' - Brivido Napoli

Il Brest sfonda sulla sinistra e mette un cross pericoloso che supera Milinkovic e viene respinto in corner da Rrahmani. L'arbitro però ferma tutto per un fuorigioco.

20:25

68' - Ajorque chiude troppo il tiro

Ajorque prende palla in area e taglia in diagonale e poi prova il mancino in diagonale sul secondo palo ma strozza troppo il tiro mandandola sul fondo.

20:25

67' - Altri due cambi nel Napoli, è il momento di Anguissa e Lukaku

Conte cambia ancora richiamando in panchina Raspadori e Lucca, entrano Lukaku e Anguissa

20:22

63' - Lucca accorcia le distanze

Lancio lungo del Napoli per Di Lorenzo che mette subito la palla al centro per Politano. Il numero 21 se la posta sul mancino e, al primo pallone giocato, libera Lucca al centro dell'area. L'attaccante calcia con il destro e trasforma una sorta di rigore in movimento spiazzando il portiere.

20:19

61' - Cambia il Napoli

Conte mette mano alla formazione richiamando in panchina Neres per il festeggiato Politano, che oggi compie 32 anni.

20:17

59' - Si salva il Brest

De Bruyne anticipa l'avversario e si getta in avanti mettendo un cross basso per Lucca. L'attaccante stoppa e calcia trovando la deviazione di un difensore, subito dopo il Brest allontana la palla che aveva raggiunto pericolosamente l'area piccola.

20:13

55' - Confusione nell'area del Napoli, salva Di Lorenzo

Il Brest corre verso l'area del Napoli e riesce a presentarsi in zona offensiva con Ajorque che serve un pallone invitante per un compagno. Di Lorenzo si lancia in scivolata e nega la conclusione da due passi all'avversario facilitando anche la presa bassa di Milinkovic-Savic.

20:10

52' - Ammonito Diaz

Lancio lungo del Napoli per Neres sulla destra. Il brasiliano corre con la solita velocità ma viene fermato da un intervento scomposto di Diaz, che spende il fallo e rimedia un'ammonizione.

20:09

51' - Tiro debole di Neres

Il Napoli ha iniziato bene il secondo tempo, trovando nuovamente lo spazio per un tentativo verso la porta. La conclusione di Neres però è troppo debole per impensierire il portiere.

20:08

49' - Mischia nell'area del Brest

Il Napoli batte il corner mettendo la palla al centro dell'area accendendo una mischia tra attaccanti e difensori per colpire il pallone. Alla fine il Brest riesce ad allontanare.

20:04

46' - Buona occasione per il Napoli

Ottimo lavoro di Lucca che prima recupera palla e poi libera De Bruyne sul fondo con un colpo di tacco. Il belga crossa centralmente cercando nuovamente l'ex Udinese ma una sporcatura nega il tiro all'attaccante.

20:03

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte! Il Brest muove palla in stile Psg lanciando la palla direttamente in fallo laterale vicino alla bandierina del Napoli.

20:02

I calciatori tornano in campo

Ultimi istanti di attesa prima della ripresa di Napoli-Brest. I calciatori azzurri hanno già raggiunto il terreno di gioco, mancano alcuni dei francesi.

19:47

Finisce il primo tempo

Duplice fischio che mette un punto al primo tempo di Napoli-Brest. I francesi chiudono in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Ajorque.

19:45

43' - Duro colpo per Raspadori

L'ex Sassuolo rimane giù in un contrasto di gioco. Tutto regolare secondo Guida che ferma il gioco aspettando che il calciatore si riprenda.

19:44

41' - Palo clamoroso di De Bruyne

Ottima azione corale del Napoli che permette a Di Lorenzo di arrivare al cross dal fondo. Il capitano mette una palla bassa dentro l'area piccola dove c'è appostato De Bruyne. Il belga colpisce con il tacco al volo superando il portiere ma beccando il secondo palo.

19:41

39' - Tanti errori del Napoli in uscita

Nel giro di pochi minuti il Napoli regala diversi palloni al Brest che non riesce a concretizzarli. Ultimo fra tutti un retropassaggio sbagliato di Neres che fa scattare il contropiede dei francesi terminato con un cross lungo bloccato facilmente da Milinkovic-Savic.

19:36

33' - Doppietta di Ajorque, momento negativo del Napoli

Seconda rete per l'attaccante del Brest, che ancora una volta sfurtta l'assist perfetto di un compagno colpendo con una girata di testa da due passi. Ancora male in marcatura Rrahmani che si è fatto scappare l'avversario sul primo palo.

19:33

31' - Ancora Ajorque, Milinkovic blocca

Altra iniziativa del Brest con Ajorque, che conduce palla con il mancino e, arrivato al centro dell'area, ha provato la conclusione radente trovando i guanti di Milinkovic-Savic.

19:30

28' - Ajorque sblocca la partita

Il Napoli passa in svantaggio poco prima della mezz'ora con un gol di Ajorque, che ha spinto in rete la palla con una zampata sul cross basso di Locko. Rivedibile la difesa di Rrahmani e Beukema.

19:28

25' - Beukema colpisce di testa

Il tiro deviato di De Bruyne vale un calcio d'angolo per il Napoli. Batte ancora un volta Neres che trova Beukema al centro dell'area. L'olandese stacca alto ma non mette forza e precisione nel tentativo, blocca il portiere.

19:27

24' - De Bruyne finisce giù

De Bruyne prende qualche metro di campo e raggiunto il limite dell'area carica il destro trovando l'opposizione in scivolata di Magnetti. L'ex City rimane giù per il colpo e si rialza zoppicante dopo qualche istante.

19:23

21' - Neres sfida Diaz

Lancio lungo di Di Lorenzo per Neres che ingaggia la sfida in velocità con Diaz. Il difensore riesce a contenere i problemi concedendo un calcio d'angolo agli azzurri.

19:20

18' - Conclusione centrale di Raspadori

Il Napoli resta in attacco liberando Neres. L'ex Benfica cerca la porta ma trova l'opposizione di un difensore, sulla respinta arriva Raspadori che calcia centralmente portando alla parata in due tempi di Coudert.

19:19

17' - Il calcio d'angolo di Neres

Altro giro dalla bandierina per gli azzurri. Questa volta sul punto della battuta si presenta David Neres ma il suo cross finisce direttamente tra le braccia del portiere.

19:16

15' - Milinkovic respinge con la testa

Lancio lunghissimo del portiere del Brest che arriva direttamente nella zona di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo lascia la sua area di rigore e con la testa respinge il lancio.

19:12

10' - Ci prova Di Lorenzo

Risponde immediatamente il Napoli affidandosi alla qualità nell'uno contro uno di Lang che trova il servizio per l'inserimento di Di Lorenzo che calcia di prima ma la manda alta.

19:11

9' - Prima occasione per il Brest

Subito dopo il corner il Brest riparte subito trovando Ajorque, che trova lo spazio per calciare ma alza troppo la mira.

19:10

8' - Beukema non riesce nel colpo di testa

Primo calcio d'angolo per gli azzurri battuto da De Bruyne che cerca direttamente Beukema. Il tentativo di testa del centrale però non ha buon esito.

19:08

6' - De Bruyne allarga per Neres ma sbaglia la misura

Il belga prova a inventare da centrocampo con un lancio per Neres, palla leggermente troppo lunga per il brasiliano.

19:05

4' - Neres scatenato

Solita giocata di Neres, che prima si libera di un avversario con un tocco di tacco e poi è andato al cambio di gioco per Spinazzola che a sua volta ha cercato Di Lorenzo senza trovarlo. Primo lamp del Napoli.

19:02

1' - Inizia Napoli-Brest

L'arbitro ha fischiato l'inizio di Napoli-Brest. Primo possesso per il Napoli

18:50

18:30

Napoli: la lista degli assenti

I campioni d'italia si presentano alla sfida contro il Brest con otto indisponibili: Olivera, McTominay, Gilmour, Buongiorno, Juan Jesus, Marianucci, Meret e Vergara.

18:21

La formazione ufficiale del Napoli: esordio per Milinkovic

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte

18:16

La formazione ufficiale del Brest

BREST (4-3-3): Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Lees-Melou, Mangetti, Camara; Doumbia, Ajorque, Del Castillo. All. Roy

18:10

Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro