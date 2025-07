Napoli-Catanzaro diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Dopo la sconfitta contro l'Arezzo nella prima uscita a Dimaro, il Napoli di Antonio Conte scende in campo per il test contro il Catanzaro, club che milita in Serie B allenato da Alberto Aquilani: segui l'amichevole in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.