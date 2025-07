Napoli diretta presentazione squadra ai tifosi: segui l'evento a Dimaro

DIMARO - Dopo la brevissima presentazione di ieri dello staff di Antonio Conte ai tifosi causa pioggia, questa sera (venerdì 25 luglio) il Napoli presenta ufficialmente la rosa 2025-2026 ai tifosi giunti in ritiro a Dimaro. Sarà l'occasione, dopo averli visti in azione in campo nell'amichevole contro l'Arezzo, di vedere tutti i nuovi acquisti sul palco: da De Bruyne (il più atteso) a Beukema (che oggi si è presentato in conferenza), passando per Lucca e Lang, fino a Marianucci. Segui tutta la serata in diretta.