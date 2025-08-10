Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Raspadori in Spagna per visite e firma con l'Atletico Madrid

L'attaccante è già in volo e sta per diventare un nuovo giocatore dei Colchoneros
Napoli, Raspadori in Spagna per visite e firma con l'Atletico Madrid© LAPRESSE
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Giacomo Raspadori è sempre più prossimo a diventare un nuovo giocoatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo AS, il club spagnolo ha trovato un accordo con il Napoli per un totale di 22 milioni di euro, più 4 milioni di bonus.

Raspadori in Spagna per visite e firma con l'Atletico Madrid

L'attaccante è già in viaggio verso la capitale spagnola per sottoporsi alle visite mediche nella giornata di domani. Una volta superate, firmerà il contratto che lo legherà ai Colchoneros di Diego Simeone, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e rinforzando notevolmente il reparto offensivo dell'Atletico.

I numeri di Raspadori con il Napoli

L'attaccante italiano lascia così il Napoli dopo tre stagioni in cui ha vinto due scudetti, collezionando in totale 109 presenze, 18 gol e 10 assist.

