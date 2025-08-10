Napoli-Sorrento diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

11:05

5' - Prima iniziativa del Napoli

Il Napoli si affaccia per la prima volta dalle parti di Del Sorbo, con il cross dalla sinistra di Spinazzola raccolto da McTominay sull'out opposto. Il nuovo traversone dello scozzese, però, trova la respinta attenta della difesa del Sorrento.

11:00

1' - Inizia Napoli-Sorrento

Partiti! Via alla sesta amichevole del Napoli in questa pre season. Sorrento in possesso di palla.

10:57

Le squadre entrano in campo

Napoli e Sorrento fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Grande entusiasmo sugli spalti.

10:55

Buongiorno out, il difensore non va nemmeno in panchina

Ancora ai box Alessandro Buongiorno, che non prenderà parte all'amichevole di oggi. Rientra, invece, il giovane Ambrosino, out contro il Girona.

10:48

Scambio di maglie tra i due capitani

Scambio di maglie tra i capitani Giovanni Di Lorenzo e Francesco Fusco, con Napoli e Sorrento accomunate dallo sponsor MSC.

10:43

Napoli-Sorrento, arbitra Marotta di Sapri

Toccherà alla Sig.ra Maria Marotta della sezione di Sapri dirigere l'amichevole tra Napoli e Sorrento. A coadiuvarla saranno gli assistenti Russo e Romaniello e il Quarto Ufficiale Stefano Striamo.

10:31

Mazzocchi indosserà la fascia da capitano

In occasione dell'amichevole odierna, sarà Pasquale Mazzocchi ad indossare la fascia da capitano, complici le tante rotazioni effettuate da Antonio Conte.

10:23

Sorrento in campo per il riscaldamento: la panchina di Mirko Conte

Sorrento in campo per il riscaldamento. A disposizione di Mirko Conte, in occasione del test con il Napoli, ci saranno Harrasser, D'Aniello, Boccarusso, Shaw, Carillo, Tonni, Piras, Potenza, Matera, Guarracino, Esposito, Riccardi, Russo e Ruggiero.

10:17

Sorrento, le scelte ufficiali di Mirko Conte

Questo l'undici titolare scelto dal Sorrento:

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D'Ursi, Plescia. All. M. Conte.

10:15

La formazione ufficiale del Napoli

Queste le scelte ufficiali di Antonio Conte:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang. All. A. Conte.

10:10

Sorrento in campo per il canonico sopralluogo pre gara

I giocatori del Sorrento di Mirko Conte hanno appena fatto capolino sul terreno di gioco del "Teofilo Patini" di Castel di Sangro, per il classico sopralluogo pre gara. A breve le formazioni ufficiali.

10:00

Dove vedere Napoli-Sorrento: tutte le info

Scopri dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv e streaming, a partire dalle ore 11 di oggi. TUTTE LE INFO

9:52

Napoli, spazio a chi non ha giocato contro il Girona

Questa la probabile formazione del Napoli, considerando le scelte fatte nella giornata di ieri contro il Girona:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; McTominay, Gilmour, Coli Saco; Vergara, Lucca, Lang.

9:48

Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole

Tutto pronto allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro, dove Napoli e Sorrento si affronteranno a partire dalle ore 11.

Stadio Teofilo Patini - Castel di Sangro