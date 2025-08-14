Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Conor McGregor con la maglia del Napoli e la musica di Nino D'Angelo: social in tilt

L'atleta irlandese, cinque volte campione del mondo di arti marziali miste, è in vacanza in Italia con moglie e figli
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Un post in una palestra, con la maglia del Napoli. Ad accompagnarlo la melodia di "Napoli", di Nino D'Angelo. Conor McGregor ha mandato in tilt i social. Il cinque volte campione del mondo di arti marziali miste sta trascorrendo le sue vacanze in Italia. Dopo aver visitato la Sardegna a bordo del suo lussuoso yacht, l'atleta irlandese si è diretto verso Napoli decidendo di visitare la
zona di Pozzuoli.

McGregor avvistato anche a Gaeta

Tappa in diversi ristoranti vicino al Tempio di Serapide, in un pub, e passeggiata nei pressi del porto per il celebre atleta, in compagnia della famiglia composta dalla moglie Dee Devlin e dei loro quattro figli. Senza dimenticare i rigorosi allenamenti svolti in una palestra a Monterusciello dove ha scattato la foto che sta spopolando oltre ad allenare i presenti in sala. McGregor ieri era invece a Gaeta in una nota gelateria. Una presenza che non è passata inosservata e che ha catturato l'attenzione e la simpatia dei tifosi azzurri.

