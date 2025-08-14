Conor McGregor con la maglia del Napoli e la musica di Nino D'Angelo: social in tilt

Un post in una palestra, con la maglia del Napoli . Ad accompagnarlo la melodia di "Napoli", di Nino D'Angelo . Conor McGregor ha mandato in tilt i social. Il cinque volte campione del mondo di arti marziali miste sta trascorrendo le sue vacanze in Italia . Dopo aver visitato la Sardegna a bordo del suo lussuoso yacht, l'atleta irlandese si è diretto verso Napoli decidendo di visitare la zona di Pozzuoli .

McGregor avvistato anche a Gaeta

Tappa in diversi ristoranti vicino al Tempio di Serapide, in un pub, e passeggiata nei pressi del porto per il celebre atleta, in compagnia della famiglia composta dalla moglie Dee Devlin e dei loro quattro figli. Senza dimenticare i rigorosi allenamenti svolti in una palestra a Monterusciello dove ha scattato la foto che sta spopolando oltre ad allenare i presenti in sala. McGregor ieri era invece a Gaeta in una nota gelateria. Una presenza che non è passata inosservata e che ha catturato l'attenzione e la simpatia dei tifosi azzurri.