Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming

Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Prima giornata di campionato per i campioni d'Italia in carica, costretti a fare a meno dell'infortunato Romelu Lukaku, che ha spinto il ds Manna a rituffarsi sul mercato degli attaccanti. Tanti i temi che verranno trattati nel pomeriggio odierno: dal lavoro svolto nel corso della pre season ai risultati raccolti nelle amichevoli, passando per la crescita del gruppo e dei nuovi acquisti, fino ad arrivare al mercato e all'obiettivo stagionale.
Conte, l'orario della conferenza stampa di oggi
La conferenza stampa di Antonio Conte è prevista per oggi, venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 14:45.
Dove vedere la conferenza stampa di Conte in diretta tv
Parte della conferenza stampa di Antonio Conte sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200 di Sky.
Conte, dove vedere la conferenza stampa in streaming
Servizio streaming attivo sul canale YouTube ufficiale del Napoli, che renderà visibile gratuitamente la conferenza stampa di Antonio Conte. Segui la diretta testuale qui su Corrieredellosport.it, con tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro in tempo reale.