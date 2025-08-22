Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming

Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Prima giornata di campionato per i campioni d'Italia in carica, costretti a fare a meno dell'infortunato Romelu Lukaku, che ha spinto il ds Manna a rituffarsi sul mercato degli attaccanti. Tanti i temi che verranno trattati nel pomeriggio odierno: dal lavoro svolto nel corso della pre season ai risultati raccolti nelle amichevoli, passando per la crescita del gruppo e dei nuovi acquisti, fino ad arrivare al mercato e all'obiettivo stagionale.