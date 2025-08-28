Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli, all’agenzia di Geolier affidata la gestione dell’evento gara al Maradona

Ufficiale la partnership tra la società presieduta da Aurelio De Laurentiis e la Golden Boys. Il club azzurro saluta Daniele Decibel Bellini
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Partnership tra il Napoli e la Golden Boys dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, in arte Geolier, per la gestione dell'intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club azzurro ha, nel contempo, salutato Daniele Decibel Bellini.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Il comunicato ufficiale del Napoli: "SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.

Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.

La SSC Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Elmas, ritorno a Napoli vicinoIl Napoli insiste per Hojlund