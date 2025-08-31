Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli, il primato del centrocampo

Leggi il commento al successo degli azzurri contro il Cagliari, nella seconda giornata di campionato
Napoli, il primato del centrocampo© Getty Images
Pasquale Salvione
4 min
Tagsnapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Infiniti. Con il cuore, senza arrendersi mai. Soffrendo maledettamente fino a quindici secondi dalla fine. Poi dal cilindro è sbucato Frank Anguissa e ha fatto impazzire di gioia il Maradona. Non è stata la stessa festa di maggio, ma ha dato una grande iniezione di fiducia a Conte. Due partite, due vittorie, tre gol di centrocampisti: in attesa delle punte, è il cuore della squadra a trascinare i campioni d’Italia. I margini di miglioramento sono ancora tanti, così come il lavoro da fare. La definizione della rosa con la chiusura del mercato darà a Conte più chiarezza e meno incertezze. Perché la partita con il Cagliari ha dato un segnale non difficile da raccogliere: lo scudetto sul petto pesa. Non condiziona solo chi lo porta, ma anche gli avversari. Il Napoli dovrà abituarsi a farci i conti per tutta la stagione. Perché si troverà di fronte sempre squadre attente, prudenti, mai disposte a lasciare il minimo spazio.

La prova difensiva del Cagliari è stata esemplare, impeccabile, praticamente perfetta. Pisacane ha messo il bavaglio a tutte le bocche di fuoco azzurre, la difesa guidata da Mina e dall’ex Luperto non ha mai sbandato. Ha fatto una fatica tremenda il Napoli ad aprire spazi, non ha trovato mai l’imbucata giusta, un varco aperto, uno spiraglio. Si è aggrappata troppo spesso a Politano, non è riuscita a trovare altre varianti in grado di creare disordine nel castello rossoblù. Ma ha avuto il merito di crederci fino alla fine, di non mollare mai. E ha trovato la giocata vincete quando mancavano pochi secondi alla fine. Con un assist di Buongiorno e la zampata vincente di Anguissa. Il colpo è stato doppio, perché, mentre il Napoli centrava il secondo successo di fila in Italia sbarcava Hojlund. Il suo acquisto è una prova di forza importante della società. Non è da tutti trovare una soluzione del genere in sole due settimane.

L’infortunio di Lukaku poteva diventare un problema serio, si è trasformato in un’occasione per rilanciare ancora. Una scelta possibile grazie alla sapiente gestione del club che lo ha fatto diventare uno dei più sostenibili del pianeta calcio. Poche chiacchiere e tanti fatti, De Laurentiis non ha perso tempo a intervenire: il gioiello svedese coniuga alla perfezione i requisiti dell’investimento perfetto. Forte, giovane e già con esperienze importanti alle spalle. Conte avrà un’altra arma importante a disposizione, diversa rispetto a Lucca e Lukaku. Hojlund dà anche altre possibilità di sviluppo di gioco, aggiunge vivacità, velocità e intraprendenza. Ingredienti che possono consentire all’allenatore di fare i cocktails che vuole, quando li vuole. Anche perché nelle sue nuove ricette potrà aggiungere le qualità di Elmas, un elemento bravo a trasformarsi a seconda delle esigenze, uno di quelli che fanno innamorare gli allenatori per le loro capacità di adattarsi a ogni situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte: "Prestazione da squadra vera"Anguissa fa godere il Napoli