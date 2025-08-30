Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli-Cagliari diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Debutto stagione per la squadra di Conte al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Napoli
Napoli
Cagliari
Cagliari
20:45
Serie A - 30.08.2025
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
20:45
Cagliari
4 min
Aggiorna

Dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte debutta al Maradona contro il Cagliari di Pisacane nel secondo turno di campionato: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.

20:07

La panchina del Cagliari

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Di pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Luvumbo.

20:04

La panchina del Napoli

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Cheddira, Saco.

19:56

La formazione ufficiale del Cagliari

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Lupert; Palestra; Deiola, Prati, Adopo, Obert; Folorunsho; Esposito. Allenatore: Pisacane.

19:53

Napoli, la formazione ufficiale: forfait per Neres

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte. David Neres non sarà del match per un affaticamento muscolare.

19:44

Dove vedere Napoli-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Cagliari in diretta e in streaming: CLICCA QUI!

19:30

Napoli-Cagliari, l'orario del calcio d'inizio

Il calcio d'inizio di Napoli-Cagliari, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 20:45.

Stadio Maradona - Napoli

Napoli-Cagliari