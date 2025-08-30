Napoli-Cagliari diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte debutta al Maradona contro il Cagliari di Pisacane nel secondo turno di campionato: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.
20:07
La panchina del Cagliari
A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Di pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Luvumbo.
20:04
La panchina del Napoli
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Cheddira, Saco.
19:56
La formazione ufficiale del Cagliari
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Lupert; Palestra; Deiola, Prati, Adopo, Obert; Folorunsho; Esposito. Allenatore: Pisacane.
19:53
Napoli, la formazione ufficiale: forfait per Neres
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte. David Neres non sarà del match per un affaticamento muscolare.
19:44
Dove vedere Napoli-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Cagliari in diretta e in streaming: CLICCA QUI!
19:30
Napoli-Cagliari, l'orario del calcio d'inizio
Il calcio d'inizio di Napoli-Cagliari, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 20:45.